Cel putin sase oameni au fost ucisi astazi in urma protestelor din India Potrivit poliției, cel puțin șase persoane au fost ucise în nordul Indiei în ultima zi de proteste împotriva noii legi a cetațeniei, relateaza BBC .



Șeful poliției din regiunea Uttar Pradesh, OP Singh, a mai spus agenției de știri Reuters ca alți 32 au fost raniți. Cel puțin 13 persoane au fost ucise de la inceputul protestelor, în confruntarile provocate de un proiect de lege controversat, considerat de critici ca anti-musulman.



Protestatarii au continuat sa iasa în strada, în ciuda interdicțiilor poliției.

Sursa articol: hotnews.ro

