Patru persoane au murit duminica dupa inundatiile cu care s-e confrunta regiunile din sud-estul Frantei incepand de vineri, provocand pagube majore, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.

- Cel putin doua persoane au murit, iar mai multe altele au fost date disparute in intemperii violente in departamentul Var, in sud-estul Frantei unde, in pofida unei descresteri a nivelului apelor, unele drumuri si orase erau in continuare inundate, relateaza AFP.

- Atentat in Afganistan. Cel putin opt persoane, membre ale aceleiasi familii, au fost ucise dupa ce autovehiculul in care se aflau a trecut peste un dispozitiv exploziv in provincia Baghlan din nordul Afganistanului, au anuntat luni politia si alti responsabili locali, transmite dpa, potrivit Agerpres.…

- Cel puțin trei persoane au murit sambata in urma unei explozii puternice a unui vas petrolier aflat in apropierea portului din estul Rusiei, Nakhodka, dupa ce un incendiu din interiorul navei a produs incidentul, relateaza site-ul postului RT, potrivit Mediafax.Explozia, provocata de un incendiu…

Cel putin doua persoane au murit, iar altele sunt disparute dupa ce o cladire de sapte etaje s-a prabusit in orasul brazilian Fortaleza, informeaza posturile G1 si R7, anunța MEDIAFAX.

- Cel putin zece civili, printre care un copil, au fost ucisi dupa ce o camioneta in care fusese plasat explozibil a sarit in aer langa un autobuz ce transporta recruti ai armatei afgane, in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, a anuntat luni un oficial afgan, informeaza dpa si Reuters potrivit…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si aproximativ 3.500 au fost evacuate in doua zile de ploi torentiale in sud-estul Spaniei, in timp ce numeroase drumuri, cai ferate si un aeroport au fost inchise vineri, au anuntat autoritatile, relateaza sambata Reuters si AFP,

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite dupa ce mai multe dispozitive explozibile au fost detonate pe un drum in sud-estul Turciei, au informat joi autoritațile locale, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Autoritațile au informat ca sunt de parere…