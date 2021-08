Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 8 persoane au murit in estul Mexicului din cauza uraganului „devastator” Grace, care a adus ploi torentiale si vant puternic și a cauzat inundatii si pene de curent, a scris BBC. Potrivit agenției France Presse, citata de News.ro, și SUA au fost lovite de uraganul Henri. Au fost consemnate…

- Uraganul Grace a lovit cu putere zona de coasta a Mexicului, sambata, aducand ploi torențiale care au provocat inundații severe și alunecari de teren care au dus la moartea a opt persoane, relateaza Reuters . Inițial o furtuna tropicala, Grace a devenit un uragan de categoria 3. Cu rafale de vant cu…

- Puternicul uragan Grace, devenit in cursul noptii un uragan de categoria 3 (din 5) pe scara Saffir-Simpson, a atins sambata dimineata zona de uscat in Tecolutla, statul Veracruz, in estul Mexicului, a anuntat Centrul National american pentru Uragane (NHC), relateaza AFP. Uraganul, insotit de vanturi…

- Furtuna tropicala Grace care a facut ravagii in Haiti, mai ales in zonele afectate puternic de cutremurul de sambata, a devenit mai intensa pe parcursul ultimelor zile și a devenit un uragan de categoria 1. Grace urmeaza sa loveasca, joi, coastele Mexicului și stațiunile turistice din zona.

- Furtuna tropicala Grace care traverseaza Marea Caraibilor a sporit in intensitate miercuri, devenind uragan de categoria 1, si va lovi joi coastele Mexicului si statiunile balneare din regiune, informeaza AFP. Potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC) cu baza la Miami, furtuna Grace…

- Haiti a fost lovit marti de furtuna tropicala Grace care a produs inundatii periculoase dupa ce tara din Caraibe a fost devastata de un cutremur de magnitudine 7,2 de Richter, ingreunand si mai mult eforturile de salvare dupa seismul de suprafata.

- Aproximativ 1.300 de oameni au murit si peste 5.700 au fost raniti în urma cutremurului cu magnitudine de 7.2, care a avut loc în Haiti sâmbata, noul bilant fiind anuntat de autoritati în urma cu câteva ore, scrie news.ro. Operatiunile de cautare si salvare continua în…

- Furtuna tropicala Choi-Wan a provocat inundatii si alunecari de teren in sudul si in estul statului Filipine, care au facut cel putin trei victime omenesti, au declarat miercuri responsabili locali pentru gestionarea dezastrelor naturale, potrivit DPA. Insotita de vanturi care atingeau la…