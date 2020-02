Stiri pe aceeasi tema

- Socrii italianului Cesare Emenddatori, diagnosticat cu virusul Covid-19, dupa ce a vizitat Romania, au fost, marți seara, izolați la domiciliu, unde le-au fost recoltate probe pentru analize. Alte doua persoane care au intrat in contact cu italianul s-au dus singure la spital.Soția italianului…

- Autoritațile din Gorj sunt in stare de alerta, dupa ce un cetațean italian, de 71 de ani, a fost depistat recent cu coronavirus și internat intr-un spital din Rimini. MAE anunța ca iubita batranului este din Gorj, iar autoritațile incearca sa o gaseasca. Italianul a fost și in Craiova, timp de patru…

- UPDATE – Cetateanul italian in varsta de 71 de ani depistat recent ca infectat cu virusul COVID-19 a fost in Romania, la Craiova, intre 18 si 22 februarie, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ‘Autoritatile romane au activat protocoalele necesare in acest tip de situatie, urmand a fi declansata…

- Un cetatean italian care vizitase recent Romania a fost diagnosticat marți cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 71 de ani, e internat la un spital din Rimini. Conform informațiilor prezentate de Antena 3, iubita batranului este din Gorj, iar autoritațile incearca sa o gaseasca. Italianul a fost…

- Peste o suta de romani au aterizat, noaptea trecuta, la Craiova, cu un avion de la Bergamo. Pe aeroport, au completat un formular in care au scris din ce zone vin și unde vor sta in Romania in perioada urmatoare.

- O mie de romani sunt izolati in case, 17 sunt in carantina, suspecti de coronavirus. Autoritatile au aununtat ca sunt peste 4000 de locuri disponibile pentru carantina celor infectati. Un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare…

- Un avion cu peste 130 de persoane, din Italia, a aterizat, in noaptea de duminica spre luni, la Craiova, pasagerii fiind examinati de medici si primind un chestionar. Prefectul de Dolj, Narcis Purcarescu, a declarat ca nu exista nicio persoana contaminata cu coronavirus. "Am…

