- Groapa comuna a fost descoperita pe 22 noiembrie intr-o ferma din satul Tlajomulco, in apropiere de Guadalajara, capitala statului Jalisco unde face ravagii violenta legata de crima organizata. Pana in prezent, autoritatile au identificat corpurile a 13 persoane (12 barbati si o femeie) a caror disparitie…

- Cel putin 50 de cadavre au fost exhumate dintr-o groapa comuna descoperita in noiembrie in statul Jalisco, in vestul Mexicului, au anuntat sambata autoritatile locale, relateaza AFP.Groapa comuna a fost descoperita pe 22 noiembrie intr-o ferma din satul Tlajomulco, in apropiere de Guadalajara,…

- Directia Sanitar Veterinara (DSV) Covasna a demarat o ancheta epidemiologica dupa descoperirea a doua cadavre de porci domestici intr-un lac din apropierea localitatii Varghis, din zona Baraolt. Conducerea institutiei a precizat joi ca cele doua cadavre au fost gasite in cursul zilei de marti, iar,…

- Oseminte umane vechi, care par a proveni de la mai multe persoane, au fost gasite de o echipa de muncitori care lucreaza la constructia noului camin cultural din satul Babeni, comuna Topliceni. Ramasitele vor fi expertizate de specialisti pentru a afla vechimea si originea acestora.

- Cel putin trei femei si sase copii dintr-o comunitate mormona americana stabilita in nordul Mexicului au fost asasiati intr-o ambuscada, probabil de ganguri criminale din regiune, a anuntat unul dintre parintii victimelor, relateaza AFP.

- Politistii buzoieni au depistat o femeie din Vernesti care era cautata de autoritatile judiciare din Austria. Aceasta fusese data in urmarire internaționala dupa ce a agresat un polițist care incerca sa aplaneze o cearta conjugala. Ulterior, buzoianca s-a intors in țara și s-a ascuns in Breaza. Impotriva…

- Autoritatile mexicane au anuntat marti ca au gasit o groapa continand peste 100 de saci de plastic in care se gaseau ramasitele pamantesti a 29 de persoane, in statul Jalisco, din vestul Mexicului,...

- Numarul crimelor din Mexic a ajuns la un nou nivel record in prima jumatate a acestui an, dupa ce in 2018 disputele intre diversele carteluri mexicane s-au soldat cu 29.111 morti.Intr-o conferinta de presa, procurorul general al statului mexican Jalisco, Gerardo Solis, a declarat ca dupa…