Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au murit in timpul bombardamentelor rusesti din ultimele ore asupra regiunii Harkov, din nord-estul Ucrainei, una dintre cele mai afectate de atacuri de cand Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie, transmite marti EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- In contextul noilor negocieri dintre Rusia și Ucraina așteptate sa aiba loc astazi, ministrul rus de externe spune ca daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv.Razboiul de la granița cu Romania evolueaza de la ora la ora. Rușii susțin ca…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si 112 au fost ranite in bombardamente asupra orasului Harkiv din estul Ucrainei in ultimele 24 de ore, a declarat miercuri guvernatorul regional Oleg Synegubov. Autoritatile au spus ca atacurile cu rachete rusesti au lovit centrul celui de-al doilea oras ca marime…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Cel putin opt persoane au fost ucise, iar alte sase au fost ranite, marti, in Ucraina, intr-un atac aerian vizand o zona rezidentiala in orasul Harkov (est), luat cu asalt de catre forte ruse, anunta autoritatile locale, relateaza AFP.

- Zeci de oameni au fost ucisi si alte sute au fost raniti dupa ce orasul Harkov a fost bombardat de artileria rusa. Discutiile purtate la nivel inalt dintre Ucraina si Rusia au stagnat. Nu au fost inregistrate progrese in procesul de negociere. Presedintele francez, Emmanuel Macron incearca persuasiv…

- Situatia militara din Ucraina a generat, in premiera, activarea militarilor de elita din Forta de Raspuns a NATO. Aceasta este dimensionata la cel putin 40.000 de militari foarte bine echipati si cu cea mai buna pregatire de lupta. Acestia sunt gata sa intervina pe orice teritoriu aliat, in doar 48…

- Ministrul Sanatații a anunțat numarul minorilor uciși in timpul declarațiilor despre munca medicilor in aceasta perioada de razboi.„Pentru a patra zi, astazi (duminica - n.red.), majoritatea medicilor nu parasesc nici spitalele, nici salile de operație. Asigura asistența nonstop, opereaza raniți, salvam…