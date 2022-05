Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt oameni au murit, circa 30 au fost raniti si 13 sunt dati disparuti dupa explozia care a distrus partial hotelul de 5 stele Saratoga din centrul Havanei, informeaza AFP, citand presedintia cubaneza. Hotelul era in renovare si inchis turistilor, iar primele constatari indica o scurgere de…

- Accidentul a avut loc, marti, in apropierea localitatii Sitne din regiunea ucraineana Rivne și au fost implicate mai multe vehicule, relateaza DPA, citata de Agerpres.Cel puțin 27 de oameni au murit și alți 12 au fost raniți, in urma coliziunii dintre un autocar, un microbuz si o autocisterna. Printre…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise si alte 35 ranite in urma bombardamentelor de la Harkov, anunta guvernatorul regiunii. Intre cei ucisi se afla si un bebelus de 7 luni, scrie lefigaro.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel puțin doua persoane au murit și mai multe au fost grav ranite intr-un atac armat produs joi in centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri in care au fost ucise 13 persoane in ultima luna, informeaza Reuters, citat de digi24.ro .

- O explozie puternica s-a produs luni pe o artera principala din Saint-Laurent-de-la-Salanque in sudul Frantei, declansand un incendiu in imobilele cu doua etaje aflate la marginea soselei. Cel putin 7 oameni au murit, potrivit ministrului de interne Gerald Darmanin, citat de BFMTV si Reuters. Incidentul…

- Tragedia s-a produs pe plaja Payangan, in provincia indoneziana Java de Est, la scurt timp dupa miezul noptii de sambata spre duminica, 13 februarie. Cei 23 de oameni se tineau de mana in momentul in care au lovit valurile. 10 persoane au murit, 12 oameni au fost salvati, iar un barbat de 40 de ani…