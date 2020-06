Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de cinci saptamani este cel mai tanar pacient tratat pentru COVID-19 in judetul Arad si a fost externat, marti, dupa aproape o luna de cand a ajuns in spital cu simptome de pneumonie."Bebelusul a fost diagnosticat cu virusul SARS CoV-2 si a fost tratat in cadrul Compartimentului…

- Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad a anunțat, joi, ca „un pacient de 89 de ani s-a vindecat la Arad, de COVID-19” „Vești bune de la Secția de Medicina Interna II unde, astazi, s-au externat cinci pacienți vindecați de Coronavirus dintre care ... The post Vindecare spectaculoasa in…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca cinci decese survenit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Iata cea mai recenta lista facuta publica de GCS: Deces 520 Barbat, 39 ani din județul Arad. Data internarii: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgența…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad a anuntat astazi ca o alta octogenara s-a vindecat de COVID-19, dupa ce saptamana trecuta o pacienta de 82 de ani a fost externata. O femeie de 87 de ani, din Arad, a fost externata de la „spitalul COVID” din Gradiste dupa ce a fost declarata vindecata de coronavirus.…

- O fetița in varsta de doar trei saptamani a fost pusa la grea incercare, insa a reușit sa treaca de momentele dificile, spre bucuria parinților și spre surprinderea medicilor, care au fost impresionați de cat de mult s-a agațat de viața.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta seara inca 13 decese survenite in urma complicațiilor provocate de coronavirus, bilanțul total al morților ajungand in Romania la 331. Iata cea mai recenta lista a deceselor, așa cum a fost prezentata de GCS: Deces 319 Barbat, 78 ani din județul Suceava.…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad este in pericol de a fi inchis dupa ce, ieri, un barbat in varsta de 64 de ani a murit. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca barbatul a fost internat...

- Cel de-al șaselea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus a fost inregistrat, astazi. Persoana este un barbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie a.c. in stare grava la Spitalul Județean Arad, intubat in secția ATI. Barbatul a decedat in cursul zilei de astazi…