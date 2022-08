Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza sa fie majorate pedepsele pentru trafic și consum de droguri, dupa ce un proiect pentru modificarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri a fost adoptat in ședința de luni, 27 iunie, a Senatului. Consumul de droguri in Romania a explodat…

- Vineri, 10 iunie 2022, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat și reținut un barbat de 46 de ani, din Meteș, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis, la data de 10 iunie 2022, de Tribunalul Cluj. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative…

- DJ-ul acuzat de trafic de droguri a scapat de de una dintre obligatiile impuse de Tribunal. Judecatorii i-au interzis lui Vlad Plesoianu exercitarea drepturilor de a fi ales sau de a ocupa o functie publica timp de doi ani, l-au obligat la 80 de zile de munca neremunerata in folosul primariei Barnova,…

- Mirko Ivanovski, 32 de ani, i-a mitraliat pe antrenorul Dusan Uhrin și pe oamenii din jurul echipei, oferind detalii din interiorul formației, incercand sa expuna punctul de vedere al jucatorilor pentru retrogradarea istorica - Mirko, ce faci, continui cu Dinamo sau ce va urma pentru tine? - Am cateva…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost eliberat din penitenciar dupa ce a platit cautiunea, potrivit unui post de televiziune. El nu are voie sa plece din Grecia si trebuie sa se prezinte periodic la o sectie de Politie, asa cum a stabilit o instanta din Atena. Fostul primar al Capitalei Sorin…

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: „Romania, alaturi de Republica Moldova! Frații noștri de peste Prut merita mai mult!” Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: „Romania, alaturi de Republica Moldova! Frații noștri de peste Prut merita mai mult!” Am participat, in aceste zile, alaturi de…

- Pedeapsa lui Sorin Oprescu este prea mare, sustine Gigi Becali. Omul de afaceri a declarat in exclusivitate la Realitatea PLUS ca 10 ani de inchisoare ”il omoara” pe fostul primar. Acesta a fost dat in urmarire internaționala, asta pentru ca nu a fost gasit la domiciliu pentru a fi dus la inchisoare.…

- Un barbat din Campia Turzii, acuzat de trafic de droguri, care facea parte dintr-o rețea coordonata de la Sibiu și care a fost percheziționat la sfarșitul anului trecut de catre mascați, a fost condamnat cu sustpendare la un an și doua luni de inchisoare și are obligația de a presta munca in folosul…