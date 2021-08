Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai inalt varf muntos din Suedia, aflat in masivul Kebnekaise din nordul țarii, a pierdut 20 de metri in inalțime de la mijlocul anilor ’90, fiind acum retrogradat pe locul al doilea, relateaza The Guardian . Cauza o constituie schimbarile climatice, care duc la topirea singurului ghețar ramas in…

- Zeci de pompieri militari din Vrancea si Buzau, dar si pompieri voluntari din trei comune vrancene, intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu de proportii care a cuprins biserica din localitatea Chiojdeni, judetul Vrancea, care este monument istoric, potrivit news.ro.Potrivit purtatorului de…

- Nationala de handbal feminin a Frantei a castigat, duminica, titlul olimpic la JO de la Tokyo, dupa finala cu Rusia, care era detinatoarea trofeului. In 2016, Rusia a invins Franta. Franta s-a impus cu scorul de 30-25 (15-13). In finala mica s-a impus Norvegia, scor 36-19 (19-7), cu…

- Cum a evoluat piata chiriilor in ultimul an: Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara au marcat scaderi, dar in lasi, Brasov si Constanta chiriile au crescut cu pana la 7%. Iasiul, Brasovul si Constanta se numara printre orasele cele mai dezvoltate economic din Romania in care preturile la chirii au crescut…

- Un alpinist pakistanez in varsta de 19 ani a devenit cea mai tanara persoana din lume care a escaladat K2, ce ocupa locul al doilea in topul celor mai inalte varfuri muntoase de pe Terra, a anuntat marti Clubul Alpin din Pakistan. Shehroze Kashif a ajuns in varful acestui pisc montan ce are o inaltime…

- Inchirierea unui far pe malul marii este o varianta de cazare demna de luat in calcul pentru Bretania, regiunea din nord-vestul Franței. Dupa ce și-au pierdut paznicii, farurile de aici au fost preluate de dezvoltatorii din industria turistica și transformate in unitați de cazare, de unde vizitatorii…

- Canadianul Milos Raonic (18 ATP) a anuntat ca nu va participa la turneul de la Wimbledon (28 iunie - 11 iulie), din cauza unei accidentari la picior.Jucatorul de 30 de ani, finalist pe iarba londoneza în 2016, a declarat ca recuperarea sa dupa o accidentare la picior nu este completa.Din…

- Selectionata de fotbal a Suediei a invins formatia Slovaciei cu scorul de 1-0 (0-0), vineri, la Sankt Petersburg, in Grupa E a turneului final EURO 2020, iar acest succes o aduce aproape de optimile de finala. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Gabriela Badea)