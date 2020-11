Stiri pe aceeasi tema

- O noua tulpina de coronavirus a aparut in Spania și s-a raspandit in toata Europa! Cercetatorii au descoperit o noua tulpina de coronavirus care a plecat din Spania și s-a intins in toata Europa, in acest moment reprezentand marea majoritate a cazurilor din mai multe țari și peste 80% din cele din Marea…

- Oamenii de știința spun ca, gasind timp pentru somn la amiaza o data sau de doua ori pe saptamina, veti reduce riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale. Un nou studiu a aratat ca somnul in timpul zilei o data sau de doua ori pe saptamina poate reduce riscul de atacuri de cord sau ictus.…

- In cadrul unui studiu recent, publicat in jurnalul Nature Precision Oncology, a fost analizat un ingredient din natura cu scopul de a cerceta proprietațile anticancerigene ale acestuia. S-a dovedit ”remarcabil de eficient”. Studiu¦ Ingredient din natura care poate distruge celulele cancerului de san…

- Medicii au identificat primul caz de reinfectare cu COVID-19 in SUA. Este vorba despre un tanar din Nevada, infectat a doua ora cu noul COVID-19.Cercetatorii au descoperit, in urma testelor genetice, ca barbatul a contractat doua virusuri diferite, potrivit CNN.

- Pasarile din padurile tropicale isi limiteaza reproducerea pentru a reusi sa supravietuiasca in perioadele de seceta, potrivit unui studiu publicat luni in revista Nature Climate Change, informeaza AFP. Cercetatorii au folosit informatii referitoare la 38 de specii, culese de-a lungul…

- Oamenii de stiinta au constatat ca intre America de Sud si Africa de sud-vest campul magnetic al Pamantului este mai slab, potrivit Science Alert. Anomalia nu afecteaza, in general, viata de pe Pamant, dar nu se poate spune acelasi lucru si despre navele spatiale orbitale, anunța MEDIAFAX.NASA…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din California de Sud a descoperit ordinea probabila a apariției simptomelor in cazul imbolnavirilor cu Covid-19, ceea ce ii va ajuta pe medici sa identifice mai rapid pacienții infectați cu coronavirus Potrivit cercetatorilor USC, ordinea probabila in care…

- Cercetatorii de la Universitatea americana Duke au testat mai multe tipuri de masti, pentru a vedea care sunt o bariera impotriva coronavirusului. Cea mai buna a fost masca N95, folosita de lucratorii sanitari,...