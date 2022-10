Cel mai dificil lot din autostrada Sebeș-Turda va fi în folosință pe ambele sensuri săptămâna aceasta Constructorul grec Aktor a anunțat ca Lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda va fi deschis și in zona alunecarii de la Oiejdea pe ambele sensuri. In prezent, traficul este restricționat pe o distanța de 1,5 kilometri pe o banda pe sens. Aktor a terminat de așternut balastul stabilizat la km 19, lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda, și a inceput asfaltarea autostrazii. Intre timp se lucreaza la armarea, cofrarea și betonarea grinzilor și rigolelor. Toate lucrarile in zona alunecarii de teren de la Oijdea vor fi finalizate in aceasta saptamana, iar șoferii vor putea circula fara restricții pe ambele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

