Castigatorul Global Teacher Prize 2020 este un profesor din India. Ranjit Disale a impartit marele premiu de un milion de dolari cu ceilalti finalisti. Ranjitsinh Disale, castigatorul premiului din acest an, are 30 de ani și este profesor la o scoala din orașul Solapur, in statul Maharashtra. Daca pana acum fetele aveau acces limitat la […] Articolul Cel mai bun profesor al anului – un cadru didactic dintr-un orașel din India. Ce a facut cu premiul de 1 milion de dolari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .