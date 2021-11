Stiri pe aceeasi tema

- Endava, compania britanica de software prezenta pe piața locala cu 7 centre de livrare in Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Targu-Mureș și Pitești, anunța extinderea business-ului in alte trei locații din Romania: Craiova, Sibiu și Suceava. In prezent, compania are peste 3.000 de angajați…

- Astfel, o companie romaneasca ce ofera servicii de dezvoltare software, aplicatii mobile sau dezvoltare de algoritmi IA (inteligenta artificiala) recruteaza un IT team lead, oferta salariala fiind de 3.200 de euro pe luna. Compania are birouri in Bucuresti, Galati si Braila, dar job-ul este remote.…

- In schimb, cel mai interesant job al saptamanii vine din Bucuresti: o ”fabrica” de sushi cauta un director de productie si calitate cu o experienta minima de doi ani in industria alimentara. Salariul este cuprins intre 1.500 si 2.000 de euro pe luna. In topul celor mai mari salarii, care nu sunt din…

- Cine vrea un salariu de 5.000 de euro are nevoie de o specializare anume. IT-ul este domeniul cu cele mai mari salarii ale saptamanii: intre 3.000 si 5.000 de euro pe luna. Un astfel de loc de munca este ușor de gasit, ofertele de angajare fiind peste cerere. De exemplu, un post este scos pe piața in…

- “Am apreciat o cifra per total de peste 120.000 de romani care merg in acest an in vacanta in Egipt. Dar poate fi intre 120 si 200.000 si ma refer pana la sfarsitul anului. Nu este insa o cifra oficiala, ci o estimare a pietei. Egiptul a fost foarte cautate deoarece a fost varianta cea mai ietfina de…

- Printe orașe, cea mai mare incidența este in Slanic, județul Prahova, unde sunt 7,12 cazuri la mia de locuitori. Pe locurile urmatoare se gasesc Bragadiru, județul Ilfov, cu 6,91 la mie, Popești-Leordeni, tot din Ilfov, cu 6,27, Horezu, județul Valcea, cu 6,23, și Voluntari, județul Ilfov, cu 6,09,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) scoate la concurs 20 de posturi in structurile teritoriale si in cea Centrala. DNA organizeaza la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Voda, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea in funcții de execuție a personalului…