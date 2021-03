Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste fața de restricțiile impuse in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 au avut loc, pentru a doua seara la rand, in Bucuresti, in Piața Universitații, și in cateva mari orașe ale tarii. La Universitate, un barbat a fost ridicat de catre jandarmi. Protestele sunt organizate de catre AUR.…

- 18 vapoare cu animale vii, dintre care 11 din Romania, sunt blocate in zona Canalului Suez de aproape o saptamana. Animals International atrage atentia ca ele vor ramane in curand fara apa si hrana. La bordul acestor vapoare ar fi cel putin 130.000 de animale.

- Intrebat ce parere are despre senatoarea Sosoaca, Bittman nu s-a sfiit sa-i aduca laude, la fel cum, nu de mult, facea cu Mugur Migaescu. "O salut si, uite, beau un pahar de vin in cinstea ei! Daca mai aveam 20 de politicieni ca Diana Iovanovici-Sosoaca, eram Suedia, nu Romania! Eram departe de tot",…

- Romanul evadat din inchisoare, in Austria, pe 14 noiembrie 2020, e de negasit, dar o femeie și doi barbați care l-au ajutat sa scape au fost capturați, judecați și condamnați deja, scrie cotidianul Kurier . Un roman de 27 de ani, Nicu O. a evadat spectaculos pe 14 noiembrie anul trecut, in timp ce primea,…

- Romanul care a ajuns in Belgia cu arsuri pe 70% din corp este tratat de un medic roman – Ciprian Isacu – care s-a ingrozit cand a vazut ca bolnavul avea ranile nespalate si netratate. Potrivit medicului Ciprian Isacu, cand a ajuns in Belgia, pacientul avea deja patru bacterii si o ciuperca luate din…

- Romanul, impreuna cu inca 3 indivizi, a amenințat-o pe caserița cu un pistol de jucarie, au aspirat banii din seif și au plecat. Deși planul inițial era ca banii sa fie imparțiți in mod egal intre talhari, romanul a luat mare parte din suma și a disparut. Dupa ce a fost prins de polițiști, barbatul…