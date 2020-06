Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ceh a anuntat ca, incepand de vineri de la pranz, va redeschide total frontierele cu statele vecine Austria si Germania si va permite, de asemenea, libera circulatie in Ungaria, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Anuntul a fost facut pe Twitter de premierul ceh Andrej Babis.…

- Ungurii, slovacii si cehii vor putea trece frontiera pentru deplasari de cel mult 48 de ore, fara a mai fi supusi carantinei obligatorii in contextul pandemiei. Daca cineva va depasi cele 48 de ore de sedere, va putea reveni in tara doar conditionat de un test negativ la coronavirus sau de intrarea…

- Cancelarul federal german Angela Merkel si liderii celor patru tari din Grupul de la Visegrad (V4) au convenit marti ca este in interesul lor comun ca ridice in mod gradual restrictiile si controalele la frontiere imediat ce o va permite situatia legata de pandemia de coronavirus, informeaza Reuters…

- In urma cu doua saptamani, Guvernul a ridicat anumite restrictii in afara capitalei, permitand redeschiderea magazinelor si teraselor localurilor, fara un orar fix, dar si a piscinelor in aer liber. Purtarea mastilor a ramas obligatorie in magazine si in transportul public. "A devenit clar…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, intentioneaza sa extinda controalele mai stricte la frontierele cu alte patru tari, scrie vineri saptamanalul Der Spiegel, preluat de Reuters. Cabinetul federal de la Berlin urmeaza sa discute luni noile propuneri, conform carora se va permite…