Stiri pe aceeasi tema

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza un cuplu de aproximativ doi ani, iar relația lor a devenit vizibila la America Express. Actrița și cunoscutul bucatar s-au cunoscut pe litoralul romanesc, la Vama Veche, și s-au indragosit nebunește unul de celalalt, in ciuda diferenței de varsta de 17 ani.…

- Dintr-o ciorba adevarata nu lipsește niciodata borșul, dar cel facut in casa este cel care da un gust inconfundabil preparatului. Deși putem sa folosim cu ușurința variantele din comerț, borșul facut in casa va fi intotdeauna mai gustos și mai sanatos decat ce gasim pe rafturile supermarketurilor.

- Placinta cu branza dulce si iaurt. Ingrediente 1 pachet de foi de placinta200 g branza dulce500 g telemea bine scursa300 ml iaurt5 ouastafide1 lingura grișuleiPlacinta cu branza dulce si iaurt. Mod de preparareSe amesteca cele doua tipuri de branza bine marunțite cu jumatate din iaurt, stafidele si…

- Clatite rasfațate. Ingrediente 5 ouafaina cat cuprindelaptepuțin zahar1 plic praf de coptzahar pudragem de gutuivișine din compot, ca toppingClatite rasfațate. Mod de preparare Cele 5 oua se amesteca impreuna cu praful de copt, un varf de cuțit sare, zaharul pudra și puțin ulei.Apoi se adauga faina…

- Daca iți dorești un preparat delicios pentru intreaga familie, dar și pentru musafiri, noi iți prezentam rețeta de paste cu branza la cuptor care este delicioasa și ușor de preparat. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și pașii pe care ar trebui sa-i urmezi!

- Prepararea sarmalelor constituie un adevarat ritual in fiecare casa și fiecare bucatar are propriile secrete. Descopera cele mai bune rețete de sarmale ideale pentru Sarbatorile de iarna . Sarmalele sunt printre cele mai apreciate mancaruri in Romania și puțini sunt cei care ar refuza o porție de sarmale…

- Toate gospodinele cauta, in aceasta perioada, cele mai bune rețete de cozonaci pentru Craciun! Sigur ca fiecare are rețeta ei secreta de cozonaci pentru Craciun, insa intotdeauna este loc de mai bine. Iata o selecție de cele mai bune rețele de cozonaci, ideale pentru Craciun. Astazi vom invața sa preparam…

- Craciunul se apropie in doar cateva zile, motiv pentru care oamenii trebuie sa fie pregatiți cu lista de preparate pentru masa cu cei dragi. Fursecurile de sezon nu trebuie sa lipseasca, astfel ca iți prezentam o rețeta simpla, care iți vine in ajutor. Tot ce ai nevoie sunt trei ingrediente, 5 minute…