Toti adultii ar trebui sa faca minimum 150 de minute de activitate fizica intensa pe saptamana, pentru bunastarea si sanatatea mintala in timpul pandemiei de COVID-19, a recomandat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza Reuters. Totodata, OMS recomanda in cazul copiilor si adolescentilor in medie o ora de exercitii fizice zilnic si timp limitat […]