Un numar de 432.000 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge, vineri, la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Potrivit unui comunicat al Comitetului national pentru coordonarea activitatilor privind vaccinarea anti-COVID, transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Centrul […]