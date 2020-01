Isabel dos Santos, considerata cea mai bogata femeie din Africa, acuzata ca a obtinut averea prin exploatarea resurselor Angolei si prin acte de coruptie, neaga acuzațiile ce ii sunt aduse și a anunțat ca intenționeaza sa dea in judecata Guvernul de la Luanda, relateaza site-ul BBC News, potrivit Mediafax.

Potrivit documentelor, Isabel dos Santos a primit acces la contracte profitabile in domeniul telecomunicatiilor si in exploatarea terenurilor, zacamintelor de petrol si diamantelor in timp ce tatal ei, Jose Eduardo dos Santos, a detinut functia de presedinte al Angolei.

Dos Santos,…