Ce zile libere vom avea în 2020. Zece noutăți fiscale Anul 2020 va aduce mai multe schimbari în materie de fiscalitate. Vorbim, printre altele, și de creșterea salariului minim care va produce totodata și o serie de modificari în alte zone care sunt corelate cu el. Contzilla.ro a realizatun top al acestora. Mulți sunt interesați de zilele libere, așa ca vom începe cu ele.



1. Zile libere legale 2020



În anul 2020 vor exista urmatoarele zile libere legale :

1 si 2 ianuarie 2020 – Anul nou (miercuri si joi)

24 ianuarie – Ziua Principatelor Romane( vineri)

17 aprilie – Vinerea mare (vineri)

