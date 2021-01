Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 28 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in 46 de tari ale lumii, in 36 de zile, insa campaniile de imunizare sunt facute in principal de țarile bogate, a declarat miercuri directorul pentru urgente sanitare din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Michael…

- A treia transa de vaccinuri impotriva COVID-19 a ajuns in Ungaria, autoritatile de la Budapesta receptionand marti dimineata un transport de 35.000 de doze, a anuntat postul public de televiziune M1, citat de MTI. Un numar de 5.000 de doze de vaccin a fost deja preluat de farmacia centrala a Universitatii…

- Mai mult de 25 de milioane de cazuri de contaminare cu Covid-19 au fost recenzate in Europa, unde noua tulpina britanica de coronavirus nelinisteste din ce in ce mai mult, in timp ce vaccinarea trebuie sa inceapa duminica in UE, scrie AFP. Cele 52 de tari din regiune, care se intinde la est…

- Companiile farmaceutice lucreaza la sute de vaccinuri anticoronavirus, dintre care doua au primit deja, in regim de urgenta, aprobare de utilizare completa, noteaza cotidianul Financial Times, prezentand specificitatile principalelor vaccinuri. De cand au fost depistate primele cazuri de coronavirus,…

- Japonia și Coreea de Sud s-au confruntat luni cu creșterea cazurilor de coronavirus și frustrarea publicului din ce in ce mai mare, Japonia a suspendat un program de subvenții de calatorie controversat și Coreea de Sud a inchis unele școli și a luat in considerare cele mai dure limitari de pana acum,…

- Pe langa teama infectarii cu noul coronavirus, acum a mai aparut o problema in randul populației. Interpol trage un semnal de alarma și susține ca in perioada urmatoare exista posibilitatea ca cei de la crima organizata sa incerce sa vanda pe piața vaccinuri anti-COVID-19 false.

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații atrage atenția ca, deși veștile privind cele trei vaccinuri eficiente impotriva coronavirusului sunt imbucuratoare, exista riscul ca „persoanele cele mai sarace și mai vulnerabile sa fie calcate in picioare in goana dupa vaccinuri”, relateaza Agerpres.

- Cresterea cererii pentru vaccinuri antigripale a condus la deficite in unele orase europene, amplificand riscul producerii unei posibile duble epidemii, de gripa si de Covid-19, transmite Reuters.Citește și: SUA au luat decizia care provoaca ALERTA la Beijing: președintele Chinei amenința…