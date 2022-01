Simona Halep are sanse mari sa-si mai adauge in palmares noi titluri de Grand Slam si poate ajunge chiar in top 5, conform calculelor specialistilor. In ce priveste tabloul masculin, 2022 va fi anul in care Novak Djokovici va deveni tenismenul cu cele mai multe turnee de Mare Slem castigate, dar si anul in care va pierde locul 1 ATP in favoarea lui Daniil Medvedev