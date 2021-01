Ce trebuie sa stii pentru a folosi eficient dezinfectanti profesionali? Se spune ca produsele de calitate sunt cele care isi fac cu siguranta "treaba", iar acest lucru este valabil si in cazul dezinfectantilor. Astfel, pentru mediile de lucru care presupun activitati ale angajatilor in spatii inchise, dar si pentru cele care presupun un flux ridicat de persoane, este important sa apelezi la dezinfectanti profesionali, care impiedica raspandirea de agenti patogeni si reduc riscul infectiilor.



Poate ca ai luat toate masurile necesare de siguranta, ai echipe care sunt la curent cu toate bunele practici de igiena, precum si un plan bine pus la punct. Toate acestea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

