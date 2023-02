Stiri pe aceeasi tema

- Visul in care vezi sau ești implicat intr-un accident de mașina poate proveni dintr-o teama reala de o coliziune catastrofala, potrivit experților in vise. Aceasta forma de coșmar, pe de alta parte, poate face aluzie la preocupari mai abstracte. Visul unui accident de mașina este frecvent o prefigurare…

- Ți s-a intamplat vreodata sa visezi o padure? Ce semnifica acest vis? O padure este un loc plin de minuni și mister. Exista numeroase semnificații diferite pe care padurile le au in vise, in funcție de contextul in care sunt puse. Tipul de copaci vazuți este, de asemenea, important – aceștia ar putea…

- Visul despre cutremure reprezinta frica omului. Cutremurele in vis vorbesc despre marile secrete din viața ta și descriu cum va fi viața ta. Un cutremur reprezinta o mișcare iminenta și trebuie sa fii pregatit pentru schimbari semnificative. In Antichitate, visele cu cutremure reprezentau pedeapsa zeilor.…

- Ce inseamna cand visezi o broasca testoasa? Cercetatorii de vise sunt de parere ca broasca testoasa apare mai mult in visele femeilor si aduce vesti rele in casa. Explicatia pentru aceasta afirmatie consta in faptul ca femeile tind sa fie ceva mai superstitioase si astfel in mintea lor broasca testoasa…

- Sa visezi broaște poate sa iți provoace sentimente de tot felul. Asta pentru ca, dincolo de simbolistica unei broaște, este foarte important ce simți tu in intr-un astfel de vis. Descopera cum poate fi interpretat un vis despre broaște:Care este rolul viselorStudiile susțin ca visele sunt modalitatea…

- Ai visat vreodata un iepure? Probabil te-ai intrebat ce inseamna cand visezi un iepure? E ceva de bun augur sau prevestește un necaz? Iepurii sunt adorabili. Pufoși, draguți și zburdalnici, aceștia sunt asociați adesea cu norocul. De altfel, iepurele este simbolul succesului și al fertilitații. Iata…