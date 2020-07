Ce tari din Europa isi deschid granitele in mijlocul sezonului estival. Restrictiile impuse vizitatorilor Tarile europene isi deschid granitele in mijlocul sezonului estival dupa luni intregi in care pandemia a fortat guvernele sa interzica intrarea strainilor.



Modul si ritmul in care se redeschid granitele pentru calatoriile internationale raman insa la latitudinea fiecarei tari.



Uniunea Europeana a recomandat tarilor membre sa-si redeschida frontierele externe de la 1 iulie pentru vizitatorii din 15 tari din afara blocului comunitar: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelanda, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay si China… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

