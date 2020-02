Stiri pe aceeasi tema

- Narcotic Sound este in culmea fericirii. Artistul se mandrește cu peste un deceniu de la lansarea hit-ului “Mamasita”, care i-a schimbat viața, și le mulțumește fanilor pentru susținerea necondiționata. Marius Mirica, pe numele de scena Narcotic Sound, are cu ce se mandri. Cunoscutul artist a lansat…

- Teatrul „George Ciprian” Buzau cu sprijinul Consiliului Județean Buzau va invita pe 24 februarie, sa sarbatorim romanește ziua iubirii, Dragobetele. Și anul acesta am pregatit o serie de surprize pentru indragostiți! De la bilete gratuite, certificate de casatorie, șampanie, prajituri, candy bar pana…

- Scandalul provocat de comasarea școlilor „Ion Creanga” cu „Gen. Grigore Baștan” a ajuns pe masa noului ministru al Educației, Monica Anisie. Ieri, pe adresa Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Buzau a sosit ordinul prin care Ministerul Educației cere suspendarea comasarii pana la finalizarea procesului…

- Cel mai nou spectacol al Teatrului „G. Ciprian”, „O noapte furtunoasa” de I.L. Caragiale, s-a jucat in premiera joi seara, 12 august, in fata publicului buzoian. Prima reprezentatie a fost una oferita cadou publicului de catre Consiliul Judetean cu prilejul sarbatorilor de iarna, buzoienii primind invitatii…

- Maine, in tara cerul va fi variabil. La Briceni, Soroca si Balti se vor inregistra cinci grade. La Orhei, termometrele vor indica sase, iar la Tiraspol opt. La Leova si Comrat se asteapta pana la noua grade, iar la Cahul vor fi zece grade.

- Multi dintre fanii ei o intreaba pe artista Ellie White ce face de arata asa de bine, desi a trecut prin doua sarcini, iar viata de artist nu iti permite mereu o buna organizare a programului, odihna si mese regulate. Secretul nu e chiar un secret, spune buzoianca pe blogul sau, oferind cele doua reguli…

- Ucigasul Valentinei Nica, Cosmin Dan, a ajuns joi din nou in fata instantei in dosarul in care este judecat pentru omor deosebit de grav cu premeditare si distrugere. Sedinta nu a fost publica. Decizia a fost luata de magistratul de caz dupa ce, in urma audierilor de la termenul de luna trecuta, in…

- Un „Decembrie Magic”. Asta isi propun reprezentantii Consiliului Judetean sa ofere buzoienilor in Luna Cadourilor. Incepand de pe 1 decembrie si pana pe 18 decembrie, Consiliul Judetean organizeaza diverse manifestari culturale si evenimente specifice lunii decembrie, incepand cu un spectacol de teatru…