- Doar 15 fete au primit un trandafir roșu dupa prima intalnirea a Burlacului cu cele 25 de pretendente și, odata cu el, ocazia de a ajunge in Turcia pentru a incerca sa ii cucereasca acestuia inima definitiv.

- Dragostea nu are granițe pentru doua surori din Moldova, care sunt pregatite sa pașeasca in fața lui Andi Constantin ca sa-l cucereasca! Cele doua blondine, Malinka și Angela, se ințeleg de minune și abia așteapta sa vada care dintre ele va fi norocoasa.

- Prima intalnirea a Burlacului cu cele 25 de pretendente va avea loc maine, de la 20.30, la Antena 1, insa tot atunci Andi Constantin se va intalni și cu cea mai importanta femeie din viața sa de pana acum.

