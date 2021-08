Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Catalin Moroșanu și pentru familia lui urmeaza o perioada destul de grea, in condițiile in care celebrul sportiv a decis sa se mute de la Iași, acolo unde locuiește cu soția și fiica lui, la București. Toata lumea știe ca cei trei au o relație extrem de apropiata și ca le va fi destul de greu…

- Emmanuel Macrin se afla din nou in centrul unui scandal. Un mic detaliu legat de tricoul pe care l-a purtat acesta i-a enervat la culme pe francezi. Care este motivul supararii cetațenilor? Emmanuel Macron i-a infuriat pe francezi Președintele francez a ajuns din nou in centrul unui scandal din cauza…

- eMAG introduce livrarea in aceeași zi in București pentru sute de mii de produse. Serviciul este gratuit pentru membrii Genius și va fi extins in curand in alte orașe mari din țara. Comenzile plasate pe platforma eMAG pana la ora 12:30 vor putea fi livrate in aceeași zi atat la easybox, cat și prin…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta lor. Cei doi tineri artiști iși unesc destinele mai repede decat fanii lor se așteptau. Despre eveniment, ei au dezvaluit ca nu vor respecta toate tradițiile. Invitat la Antena Stars, Edward Sanda a declarat ca…

- FCSB nu a mai caștigat titlul in Liga 1 din 2015, dar spera ca sezonul viitor lucrurile sa se schimbe. Gigi Becali a facut deja transferuri importante in zona defensiva, iar pentru pentru compartimentul ofensiv l-a ales pe Ondrasek, un atacant ceh cu experiența și cu meciuri in prima reprezentativa…

- Zdenek Ondrasek a ajuns la un acord cu FCSB: va caștiga 15.000 de euro pe luna și urmeaza sa ajunga la București pentru a incepe pregatirea sub comanda lui Dinu Todoran. Dupa Andrei Cordea, Alexandru Crețu și Stipe Vucur, vicecampioana a batut palma și cu un atacant. Este vorba de cehul Zdenek Ondrasek,…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a organizat sambata, 12 iunie 2021, primul eveniment cultural amplu cu public din acest an, odata cu reprezentația spectacolului „Faust”, in regia lui Silviu Purcarete. Spectacolul a fost urmat de un moment de artificii, ca un preambul al Festivalului Internațional…