Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat luni, dupa sedinta de Guvern, ca toate cheltuielile bugetare vor fi reevaluate, tinand cont de faptul ca 8 miliarde se vor duce pe somaj si concedii medicale. „Va trebui sa luam decizii importante la rectificarea bugetara. Putem amana o parte din…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca, in acest moment, la minister nu exista niciun proiect privind restructurarea aparatului bugetar sau taieri de salarii in sectorul public, dar se face o analiza pentru a se stabili care sunt cheltuielile neesentiale la care se poate renunta sau care…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca, in acest moment, la minister nu exista niciun proiect privind restructurarea aparatului bugetar sau taieri de salarii in sectorul public, dar se face o analiza pentru a se stabili care sunt cheltuielile neesentiale la care se poate renunta sau care…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a venit cu explicații luni seara, la Digi 24, dupa ce a anunțat la Guvern ca urmeaza o „reevaluare a cheltuielilor bugetare”: sigur nu vor crește taxe, nici nu se discuta despre concedieri, dar Executivul are in vedere AMANAREA PENTRU 2021 a unor cheltuieli importante…

- Cițu: In acest moment, ne concentram pe a gasi resurse pentru sanatate și a veni cu masuri ca sa pastram capacitatea de productie. Nu discutam restructurarea aparatului de stat Guvernul nu ia in considerare in acest moment o restructurare a aparatului public, iar dupa rezolvarea crizei de sanatate este…

- Florin Citu este de parere ca economia Romaniei isi va reveni la fel de repede precum a cazut. "Vom avea o evoluție in V. O cadere urmata de o revenire rapida. Eu sper și merg pe varianta ca ne vom reveni intr-o luna-doua. Nu am semne care sa-mi arate ca nu e așa", a declarat Cițu la Digi24.…

- Isarescu: Ar trebui sa ne sperie deficitele. Deocamdata le putem finanța, iar dobanzile au fost rezonabile fata de marimea deficitului pe care il are Romania Imprumutul de pe piata internationala este o dovada de responsabilitate, dar deficitele țarii sunt preocupante, a declarat, vineri, guvernatorul…

- Cați bani caștiga omul care gestioneaza banii Romaniei. Ce salariu incaseaza ministrul Finantelor Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, sambata, ca el castiga 12.000 lei lunar, mai putin decat incasa ca senator. "Mi-am limitat salariul, este 12.000 lei. Mi-a scăzut salariul, să ştiţi,…