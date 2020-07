Inca doi oameni de televiziune și muzica se afla zilele acestea in Grecia. Este vorba de fostul solist al trupei Krypton, actor și vedeta de televiziune, alaturi de soția sa Irina, reporter și ea, dar care are propriul blog, unde a scris despre vacanța in Grecia de anul acesta unde sunt noi reguli. “Inainte de... Read More Post-ul Ce spune familia Fodor despre vacanța in Grecia apare prima data in TaBu .