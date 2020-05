Stiri pe aceeasi tema

- 226 de cazuri noi de imbolnavire cu noul coronavirus, de ieri și pana astazi, anunța autoritațile. Numarul total al bolanvilor infectați, de la inceputul epidemiei și pana acum ajunge la 15.588. Totodata, aproape jumatate din numarul total al infectaților, s-au vindecat. Vorbim despre 7.245 de oameni.…

- Peste 14.000 de cazuri de COVID-19 are Romania, astazi, in timp ce Timișul are 474. Asta deși duminica avea 479. In Romania au fost confirmate 14.107 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, iar potrivit Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), in Timiș sunt astazi 474 de cazuri. Timișul…

- Bilantul total al persoanelor infectate in Romania cu noul coroanvirus a ajuns, sambata, la 12.732 de cazuri, dupa ce au fost confirmate 165 de cazuri noi. In acelasi timp sunt inregistrate 755 de decese, iar 4.328 de persoane s-au vindecat, intre care 219 numai in ultimele 24 de ore.

- In Republica Moldova sint inregistrate la moment 2926 cazuri de infecție cu noul tip de Coronavirus. Dintre care, 338 cazuri in regiunea transnistreana. In ultimele 24h, in cadrul Centrului COVID-19 au fost internați 40 pacienți cu suspecție la COVID-19. In total, au fost confirmate 762 cazuri de infectare…

- Pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate și externate, iar 362 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Rusia a raportat marti 2.774 de cazuri noi de Covid-19, o crestere zilnica record, care aduce numarul total al persoanelor infectate la 21.102, a informat cabinetul de criza creat pentru a gestiona epidemia de coronavirus, preluat de Reuters.

- Franța a raportat, ieri, 441 de decese din cauza noului coronavirus in 24 de ore, mai putine decat numarul record de 588 inregistrat in ziua precedenta. Acest lucru a adus numarul total de decese la 7.560 de la inceperea epidemiei, a declarat jurnaliștilor directorul agentiei medicale franceze, Jerome…

- (foto: Pexels) Conform ultimelor raportari, la nivel planetar s-au inregistrat peste 170.000 de cazuri de Coronavirus, iar numarul deceselor a depașit pragul de 6.500. In același timp, aproximativ 6.000 de cazuri sunt considerate ca fiind grave sau critice, iar numarul pacienților vindecați este de…