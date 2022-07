Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta schimbare este consecinta cresterii surprinzatoare a PIB in primul trimestru al anului, la 5,2%. Pentru 2023, insa, estimarile sunt revizuite in scadere, la 2,9%, date fiind perspectivele de incetinire a cresterii economice atat la nivel mondial, precum si in UE. “Datorita acestui prim trimestru…

- Romania, Italia, Portugalia, Slovacia si Bulgaria vor sa amane cu cinci ani un plan al Uniunii Europene de interzicere efectiva a vanzarii de masini noi pe benzina si diesel incepand cu 2035, potrivit unui document consultat de Reuters. Propunerea privind emisiile auto, facuta de Comisia Europeana anul…

- Inflația anuala a Turciei a sarit la 69,97% in aprilie, peste prognoze și la un nivel maxim din ultimii 20 de ani. Criza este alimentata de conflictul dintre Rusia și Ucraina, dar și de creșterea prețurilor la energie și marfuri, dupa prabușirea lirei de anul trecut, scrie Reuters. Conform Institutului…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar urma sa afecteze negativ economia Romaniei, se arata intr-un raport publicat luni de Comisia Europeana. Efectele directe negative ale invaziei vor fi probabil limitate in urma legaturilor comerciale directe reduse ale Romaniei cu Ucraina si Rusia. Cu toate acestea,…

- Dupa o crestere robusta in 2021, economia Romaniei ar urma sa incetineasca la 2,6% in 2022, pe masura ce inflatia reduce veniturile disponibile iar razboiul din Ucraina afecteaza increderea in economie, lanturile de aprovizionare si investitiile, se arata in previziunile economice de primavara, publicate…

- Comisia Europeana a constatat ca o masura de ajutor de 1,9 milioane de euro acordata de Romania pentru a sprijini TAROM este in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat al executivului european. Aceasta masura vizeaza compensarea companiei aeriene pentru daunele…