- Astazi, 24 ianuarie, sarbatorim Unirea Principatelor Romane. Unirea Principatelor Romane a avut loc la jumatatea secolului al XIX lea prin unirea statelor Moldova si Tara Romaneasca sub numele Principatele Unite ale Moldovei si Tarii Romanesti. Procesul unirii, bazat pe puternica apropiere culturala…

- In fiecare an, la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor Romane din anul 1859 – numita si „Mica Unire”, realizata sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de vointa politica a celor doua principate romanesti, Moldova si Tara Romaneasca, prima etapa in crearea statului unitar…

- Implinirea a 161 de ani de la Mica Unire a fost marcata astazi, 23 ianuarie, de elevii din trei clase de la Școala Gimnaziala nr. 5 Piatra Neamț. Ca parte a proiectului educațional „Evocarea satului romanesc”, ce a inceput anul trecut, activitatea de astazi a rememorat momentele istorice care au dus…

- Sute de elevi ai Colegiului Național ”Carol I” din Craiova s-au prins astazi in Hora Unirii in curtea unitații școlare pentru a marca in avans Unirea Principatelor Romane . La eveniment au participat elevi din clasele primare și cadrele didactice precum și conducerea colegiului. Participanții au cantat…

- Ziua de 24 ianuarie a ramas in istoria romanilor ca data la care s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane, in anul 1859, la foarte scurt timp dupa numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țarii Romanești fiind cunoscuta si ca Mica Unire. „Acest eveniment a fost marcat ca in fiecare an…

- In fiecare an, la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor Romane din anul 1859, realizata sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de vointa politica a celor doua principate romanesti, Moldova si Tara Romaneasca, prima etapa in crearea statului unitar roman modern. *****…

- Exponatul lunii ianuarie 2020 "Mici insemne ale unor mari nazuinte. Simboluri ale Unirii Principatelor in filatelie si numismatica", la Muzeul National de Istorie a Romaniei Cu prilejul celebrarii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Muzeul National de Istorie a Romaniei prezinta, in cadrul…

- Unul dintre cele mai importante evenimente din istoria statului roman modern este Unirea Principatelor Romane de la 24 ianuarie 1859, cunoscuta ca Mica Unire și reprezentand unificarea vechilor state Moldova si Tara Romaneasca. Unirea este strans legata de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza si de…