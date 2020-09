Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca se vor lua masuri legale daca sunt profesori care refuza sa predea online. El a subliniat ca nu iși "imagineaza" ca un cadru didactic poate sa refuze sa intre online la ore.

- "Nu pot sa imi imaginez ca un profesor poate sa refuze sa predea. Vom lua masurile legale care se impun! Daca va fi necesar sa facem modificari, vom face modificari (n.red. la Legea educației). Nu trebuie sa judecam dascalii pentru cateva puncte de vedere, dar majoritatea profesorilor s-au adaptat,…

- In școlile in care vor fi organizate secții de votare pentru alegerile locale cursurile vor fi susțiune in online. Premierul Orban a anunțat ca in perioada alegerilor cursurile nu vor fi suspendate. Conform acestuia, o decizie privind numarul de zile in care unitatile de invatamant vor fi inchise pentru…

- Prof. Sabin Gavril Pașcan, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, a anunțat joi, 10 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presa, ca in cazul in care situația epidemiologica generata de pandemia COVID-19 va duce la activarea scenariului care prevede desfașurarea…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca vor fi trei tipuri de adeverințe necesare in funcție de prezența sau nu a unei patologii, in contextul inceperii noului an școlar. Oficialul a precizat ca „in acest moment, trebuie doar recomandarea pentru cei cu comorbiditati, cu boli cronice, pentru…

- Conferinta anuala "Fischer International", unul dintre cele mai prestigioase evenimente in domeniul educatiei, incepe maine la Bucuresti. Evenimentul este organizat online de Fisher International, in parteneriat cu Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei.

- Cadrele didactice trebuie sa se adapteze astfel incat sa poata sa predea si pentru copiii din clasa si pentru cei care urmaresc lectiile online, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban. „E necesara o adaptare. Cadrele didactice trebuie sa inteleaga faptul ca situatia in care ne gasim este o situatie…

- Ministrul Educației vrea sa se asigure ca toți profesorii vor fi dispuși sa predea online din toamna, in cazul in care pandemia va ține elevii acasa in septembrie. Ca atare, pregateste o modificare legislativa prin care acestia sa nu mai refuze predarea digitala, asa cum s-a intamplat in unele zone.…