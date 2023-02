Ce se întâmplă în școlile din România Educată? Haos, violență, bullying, teroare… In ultimul timp mai multe cazuri de elevi care-și agreseaza colegii sau profesorii au fost prezentate in spațiul public. Organizația Salvați Copiii a tras un semnal de alarma: “Faptele de bullying au loc in școli pentru ca sistemul de educație nu elaboreaza o strategie și un plan de acțiune de prevenire și combatere a bullying-ului și cyberbullying-ului”. Din pacate, schimbarile preconizate in educație privesc mai degraba forma problemelor și nicidecum fondul. Romania Educata inseamna mai degraba cum sa schimbam niște oameni din funcții, prin restructurarea instituțiilor. Inseamna cum sa schimbam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un adolescent dintr-o comuna de langa Dorohoi a fost arestat preventiv, dupa mai multe grozavii comise in ultima perioada. Retinut pentru 24 de ore, Cosmin Marian Ringhilescu, in varsta de 16 ani, a fost prezentat joi (n.r. – 2 februarie a.c.) in fata instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva,…

- Elevul in varsta de 15 ani, retinut dupa ce a agresat si umilit doi colegi in interiorul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din municipiul Bacau, a fost arestat preventiv pentru 20 de zile.

