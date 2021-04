Ce se întâmplă cu vremea în acest weekend: Prognoza meteo pentru 7 zile CHIȘINAU, 10 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +11..+14 grade in nordul țarii, +12..+15 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +16 grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din direcția sud-est. Presiunea atmosferica va fi ridicata. © Screenshot / SHSPrognoza meteo pentru 10 - 16 aprilie 2021 meteo pentru 10 - 16 aprilie 2021 Noaptea, vor fi -5..-2 grade la nord, -4..-1 grade se așteapta in centru, iar la sud termometrele vor indica intre -3 și 0 grade Celsius. Duminica, va fi și mai cald, fiind așteaptate maxime de pana la +17 grade. Pe parcursul saptamanii… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 8 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +6..+9 grade in nordul țarii, +7..+10 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +11 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-west. Presiunea atmosferica va fi normala. …

- CHIȘINAU, 31 mart – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +10..+13 grade in nordul țarii, +11..+14 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +15 grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din direcția west. Presiunea atmosferica va fi ridicata. …

- CHIȘINAU, 29 mart – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +7..+10 grade in nordul țarii, +8..+11 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +12 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din nord-west. Presiunea atmosferica va fi ridicata.…

- CHIȘINAU, 27 mart – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +9..+12 grade in nordul țarii, +10..+13 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +14 grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din west. Presiunea atmosferica va fi ridicata. © Screenshot…

- CHIȘINAU, 23 mart – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +2..+5 grade in nordul țarii, +3..+6 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +7 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din nord-west. Presiunea atmosferica va fi normala. In toata țara…

- CHIȘINAU, 11 mart - Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +1..+4 grade in nordul țarii, +2..+5 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +6 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din sud-est. Presiunea atmosferica va fi ridicata. © Screenshot…

- CHIȘINAU 9 feb - Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de 0..+4 grade in nordul țarii, +5..+9 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +10 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din sud-est. Presiunea atmosferica va fi normala. In nordul și centrul…

- CHIȘINAU, 29 ian - Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de 0..+3 grade in nordul țarii, +1..+4 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +5 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din sud-vest. Presiunea atmosferica va fi scazuta. © Screenshot…