- Ioana Anda Vladescu (32 de ani), angajata RA-APPS care a accidentat intentionat, la 19 august, un politist aflat pe motocicleta pe Calea Eroilor din Buzau, este acuzata de ultraj „in modalitatea normativa a tentativei la omor“, fapta pentru care pedeapsa cu inchisoarea este de minimum cinci ani.

- Magistrații au emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele femeii care a intrat cu mașina in motocicleta unui polițist, in urma cu doua zile in Buzau. Șoferița are 32 de ani, este psiholog și lucreaza la RA-APPS București. Aceasta a fost supusa unei expertize psihiatrice, conform…

- Politistul buzoian care a scapat miraculos dupa un accident de motocicleta provocat de soferita pe care o urmarea este convins ca femeia a incercat sa-l omoare. S-a uitat spre politist chiar inainte sa intre cu masine in motocicleta acestuia, apoi si-a continuat drumul.

- O femeie de 32 de ani a lovit intenționat cu mașina un polițist pe motocicleta care o urmarea, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele acestuia, informeaza Sindicatul Europol intr-o postare pe Facebook.

- Șoferița de 32 de ani care miercuri seara a lovit intenționat cu mașina motocicleta polițistului rutier care o urmarea in trafic a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Decizia judecatorilor poate fi contestata. Amintim ca aceasta a refuzat sa opreasca la semnalul regulamentar al polițistului care…

- Șoferița care a lovit intenționat cu mașina un polițist a fost reținuta dupa ce a fost audiata de procuror. Ea și-ar fi motivat gestul prin faptul ca vroia „sa scape de el” dupa ce agentul i-a facut semn sa opreasca in zona intersecției bulevardelor Balcescu și Unirii. Motivul – un bec care nu i-ar…

