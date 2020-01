Stiri pe aceeasi tema

- Deși Brexitul se produce la 31 ianuarie, romanii vor beneficia in continuare de roaming la tarife naționale in Regatul Unit pana cel puțin in 31 decembrie 2020, a indicat vicepreședintele Autoritații Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, Eduard Lovin.

- Este imposibil sa se prevada exact efectele economice ale Brexit asupra Romaniei, insa un lucru probabil este ca romanii obligați sa plece din Marea Britanie vor alege sa se mute tot in interiorul Uniunii Europene in detrimentul intoarcerii acasa, considera analiștii chestionați de MEDIAFAX.Marea…

- Bogdan Aurescu a afirmat ca alegerile din UK clarifica perspectiva ieșirii cu acord de retragere din UE, care prevede garanții pentru drepturile cetațenilor europeni, inclusiv cei romani. El a spus ca orice roman care e in Marea Britanie poate sa aplice pentru statut de ședere pana la 30 iunie 2021,…

- In Marea Britanie au avut loc alegeri parlamentare anticipate, dar asta nu schimba cu nimioc statului romanilor rezidenți in Regat. Cel puțin așa a dat asigurari ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor anticipate din Marea Britanie este favorabil romanilor care locuiesc acolo, scrie antena3.ro. In urma alegerilor, Conservatorii au castigat alegerile si este de asteptat ca Brexit ul sa se realizeze cat mai curand. Rezultatul alegerilor…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca drepturile romanilor din Marea Britanie vor fi protejate in cazul unui Brexit, indiferent daca acesta se va produce cu acord sau fara. Declarația a fost […]

- Dragoș Sirbu, mana dreapta a fraților Becali, a explicat miercuri, in studioul GSP Live, motivul pentru care romanii sunt la mare cautare in campionatul Turciei. „Romanii sunt placuți in Turcia. Am ajutat Karabukspor cu 2-3 jucatori, apoi inclusiv antrenorul Igor Tudor a vrut sa aduca romani. De ce?…