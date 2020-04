Stiri pe aceeasi tema

- In Elveția au fost inregistrate pana in prezent 17.000 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, 435 fiind decese. Curba epidemiei in aceasta țara seamana mai mult cu cea din China și Coreea de Sud decat cu cea din Italia sau Spania, unde autoritațile cu greu fac fața ritmului accelerat al infectarilor…

- Producatorul de generatoare din Craiova, Cummins Generator Technologie, și-ar fi anunțat colaboratorii ca renunta la serviciile unui numar de 230 de persoane, care nu sunt angajați direct ai fabricii. Cei 230 sunt angajați ai unor firme care activeaza și ca agenți de munca temporara. Aceștia i-au plasat…

- Italia a trecut de 10.000 de decese din cauza COVID-19 și chiar daca situația s-a mai stabilizat in privința numarului de imbolnaviri noi, teama ramane ridicata mai ales in zonele focarelor, intre Lombardia, Emilia Romagna și Veneto, scrie cotidianul La Stampa.Institutul Superior dei Sanatate (ISS)…

- Liderul de la Casa Alba a semnat un ordin prezidențial, pentru prima oara, in care invoca Legea privind producția de aparare cerand gigantului auto General Motors sa furnizeze ventilatoare, potrivit CNN. General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other…

- "Injectam peste 5.000 de miliarde de dolari in economia mondiala, ca parte a masurilor de politica fiscala, economice si a schemelor de garantare menite sa contracareze impactul social, economic si financiar al pandemiei", se arata in comunicatul G20, citat de Agerpres .De asemenea, liderii G20 au anuntat…

- Medicul epidemiolog care aeradicat coronavirusul aproape complet in Coreea de Sud esteconsiderat erou național. Jung Eun-kyeong este șefa Centrul pentruBoli si Preventii iar autoritațile coreene considera caadministrat foarte eficient criza. Coreea de Sud a aplicat strategiatestarii in masa, iar numarul…

- Tot mai multe state recurg la masuri extreme dupa ce epidemia de coronavirus a atins proporții globale. Dupa ce China a izolat zeci de milioane de oameni, Italia a intrat in carantina și Spania a declarat stare de urgența, alte state de pe glob iau masuri drastice. In Romania a fost declarata starea…

- India suspenda vizele, cu exceptia celor diplomatice, oficiale si de munca, pana pe 15 aprilie, iar masura - luata pentru a incerca stoparea raspandirii Covid-19 - va intra in vigoare din 13 martie, potrivit BBC.Masura este completata de o perioada de minim 14 zile de carantina pentru toti…