- Ministerul Sanatații are in dezbatere publica un proiect prin care stabilește lista bolilor contagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliu sau in spital. Potrivit aceluiași document, se stabilesc și unitațile sanitare de baza in care se trateaza persoanele cu afecțiunile respective.…

- Numarul persoanelor decedate de COVID-19 in Iran a fost aproape triplu fata de cifra anuntata de guvernul de la Teheran, potrivit unei investigatii a serviciului in limba persana a postului BBC, informeaza EFE, potrivit Agerpres.Citește și: Lovitura de teatru! Ministerul Justiției susține…

- Astazi, 31 iulie, majoritatea batranilor ingrijiți in centrul din orașul Roznov sunt confirmați infectați cu noul coronavirus. Sunt 36 la care s-au primit teste pozitive, cinci au fost internați de aseara și urmeaza ca și celilalți sa fie aduși la spital. Dintre angajați, pana acum au venit rezultatele…

- Guvernul discuta azi proiectul de lege privind carantina, izolarea si internarea obligatorie. Guvernul se reuneste, luni, in sedinta, incepand cu ora 12:00, pe ordinea de zi urmand sa se afle si proiectul de lege care pune in acord cu recomandarile Curtii Constitutionale textele normative referitoare…

- Avocatul Poporului anunta ca Guvernul a aprobat includerea bolii COVID-19 in grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel incat incapacitatea temporara de munca sa fie platita in proportie de 100%.”Avocatul Poporului saluta adoptarea de catre Guvern a Hotararii nr. 423 din 27 mai…

- De teama scandalului, unele magazine au renunțat la masurarea temperaturii. Astfel, aveți toate șansele ca atunci cand mergeți la cumparaturi sa nu va mai intampine niciun angajat care sa faca triajul epidemiologic al clienților sau care sa le interzica celor care nu au masca de protecție accesul in…

- S-a aflat de ce Ordinul comun elaborat de Ministerul Sanatații și de Ministerul de interne, care prevede condițiile și excepțiile pentru purtarea maștii de protecție nu a fost publicat nici la aceasta ora in Monitorul Oficial, la aproape 48 de ore de la anunțul facut de ministrul Nelu Tataru, astfel…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alertaConform documentului,…