Cu peste 11.000 de angajati, Dedeman este, fara indoiala, unul dintre cei mai mari angajatori din Romania. Compania le ofera angajaților lefuri decente, bonuri de masa și bonusuri in funcție de realizari. La Dedeman, salariile difera de la un angajat la altul, in funcție de atribuțiile pe care le are fiecare. Pe langa salariu, angajații mai primesc tichete de masa, dar și bonusuri lunare sau anuale. Ce salariu are un vanzator la Dedeman In Pitești, de exemplu, un vanzator primește un salariu de 3.100 de lei, tichete de masa de 400 de lei, un bonus lunar de 750 de lei, dar și un bonus anual in…