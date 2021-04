Stiri pe aceeasi tema

- “Sphera Franchise Group, detinatoarea companiilor care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, a bugetat pentru anul 2021 vanzari in restaurante in valoare totala de peste 230 milioane euro, cu 63% mai mari comparativ cu nivelul din 2020, din care, 25% sunt…

- Sphera Franchise Group, deținatoarea companiilor care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell in Romania, a bugetat pentru anul 2021 vanzari de peste 230 milioane euro, cu 63% mai mari comparativ cu nivelul din 2020. Un sfert dintre vanzari sunt estimate a fi realizate…

- ​Guvernul a aprobat în ședința de miercuri un proiect de OUG privind acordarea unui nou ajutor de stat catre Complexul Energetic Oltenia, o companie care ar trebui sa treaca printr-un amplu proces de restructurare pentru a supraviețui. De data aceasta, statul va finața compania cu 1,18 miliarde…

- Ziarul Financiar a facut o analiza a salariilor pe care le obtin romanii. Clujul se afla pe locul doi in topul celor mai mari salarii din Romania, dar si pe lista judetelor care plateste angajatilor salariul minim pe economie.

- Premierul Florin Citu anunta reforme in tot aparatul public si in companiile de stat, in sistemul de pensii, in sistemul de salarizare, a ANAF si restructurarea companiilor de stat care au pierderi de 30 de ani. "Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea…

- „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri si am reusit, asa cum am promis, sa evitam recesiunea tehnica. 1.4 milioane de romani din sectorul privat au intrat in somaj tehnic. Nu a fost niciun protest.…

- Retailerul german Lidl a decis sa majoreze salariile angajatilor, astfel incat cel mai mic venit brut al unui vanzator sa aiba de la 1 martie o medie lunara de peste 4.400 lei, respectiv 2700 lei net, suma ce include salariul, tichetele de masa, primele anuale de Paste si de Craciun, precum si alte…

- Uniunea Europeana vrea introducerea salariul minim garantat. Cum va fi calculat acesta. Salariile minime unice vor fi garantate in statele membre ale Uniunii Europene. Eurodeputatii au hotarat ca un salariu minim peste pragul saraciei ar putea contribui la reducerea inegalitatilor. Comisia Europeana…