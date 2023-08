Ce să mâncăm și cum să ne organizăm într-o zi dificilă VIDEO Specialiștii spun ca este bine sa ne trezim dimineața, sa mancam și apoi sa incepem activitațile zilnice cu organizarea prioritaților. „Am mancat ceva, nu foarte mult, am baut cafea, nu foarte fierbinte. Nu fumez, geamurile deschise, din cand in cand puțin muzica, in liniște. Geanta era pregatita de aseara. Și in jur de 7 fara 20 am plecat liniștit, fara claxoane, fara nimic. Ma uit ce am și prioritațile, care sunt prioritațile. Nu se mananca mult la pranz, foarte, foarte puțin. Langa mine sunt corporatiștii și mananca mult, trei feluri, sunt uimit cat pot sa manance. Ne apropiem de perioada de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

