Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte important sa știi cum sa-ți crești imunitatea pe timp de iarna, mai ales ca sezonul rece este asociat adesea cu tot felul de viroze respiratorii și alte afecțiuni și simptome neplacute.

- Un ingredient minune trebuie sa faca parte din alimentația ta. Acesta ajuta la imbunatațirea memoriei și mai ales la pierderea in greutate. Este aromat, delicios și poate fi adaugat intr-o mulțime de preparate, chiar și in deserturi.

- Daca vrei sa prepari turta dulce acasa și sa fie mai gustoasa decat cea din magazin, trebuie sa adaugi in ea un ingredient ce ii schimba complet gustul. Sigur il ai deja printre condimentele din bucatarie. Daca nu, il poți cumpara și prepara chiar tu acasa, sub forma de pudra. Iata despre ce este vorba!…

- Cei mai mulți consumatori de carne vor sa știe ca acest aliment este crescut in condiții optime și nu in felul in care o fac marile lanțuri de magazine. Așadar, pentru a nu dezvolta boli, este foarte important ca fermierii sa acorde o atenție deosebita sanatații inaripatelor. Așadar, exista un anumit…

- Cafeaua la ibric este o bautura aromata, care are un loc special in inimile iubitorilor de cafea din intreaga lume. Cu toate acestea, pregatirea cafelei la ibric nu se rezuma doar la așezarea cafelei și a apei pe foc. Pentru a atinge gustul perfect, trebuie sa avem grija și cand punem zaharul, astfel…

- Odata cu venirea toameni, sistemul imunitar are de suferit. Din acest motiv, este esențial sa consumam o serie de alimente pentru a-l ajuta sa faca fața cu bine acestui sezon. Afla, din randurile de mai jos, care sunt acelea. Ce alimente ar trebui sa consumam toamna? Consumul de fructe și de legume…

- Acum se poate achita jumatate minimul amenzii contravenționale aplicata de ANAF in termen de 15 zile. Practic, contribuabilii au posibilitatea sa nu plateasca intreaga suma. Ei bine, prin proiectul de lege oficial, se elimina aceasta posibilitate. Se va elimina posibilitatea de a achita jumatate din…

- Conopida murata este printre preferatele romanilor, și nu e de mirare de ce. Acrișoara, crocanta și cu gust de condimente și ierburi, aceasta muratura se potrivește cu orice fel de mancare. Dar cum faci cea mai buna conopida murata? Secretele constau in saramura și in ingredientele pe care le pui in…