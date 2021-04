Ce s-a întâmplat cu un câine al trupelor speciale franceze detaşate în Mali Un caine al trupelor speciale franceze care au fost detasate in Mali a primit postum cea mai inalta distinctie oferita animalelor care au activat in zone de conflict. Cainele a primit medalia PDSA Dickin și, de fapt, cainele belgian a fost supranumit „Leuk la Chance” – Leuk Norocosul. Printre indatoririle lui se numara detectarea explozibililor si neutralizarea atacatorilor fara a ii ucide. Actiunile sale au salvat vietile membrilor echipei In aprilie 2019, actiunile sale au salvat vietile membrilor echipei sale. Doi insurgenti inarmati se ascundeau in vegetatia bogata din apropiere. Leuk s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

