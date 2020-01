Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii ies la iveala in cazul Caracal. Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal a transmis o scrisoare pentru familia Alexandrei Maceșanu prin care incearca sa le spuna acestora tot adevarul.

- Teodora Maceșanu, mama Alexandrei, a reacționat, dupa ce, in spațoiul public, au aparut date din rechizitoriul procurorilor DIICOT, in cazul monstrului din Caracal, Gheorghe Dinca. Presupusul asasin s-au fi destainuit unui coleg de celula, in fapt un investigator sub acoperire, caruia i-ar fi spus…

- Astazi, la orele 10.00, monstrul Gheorghe Dinca, mecanicul din Caracal care a rapit, batjocorit și ucis la un mod bestial doua copile, este – in premiera, dupa o jumatate de an de anchete, cercetari, recoltari de probe și marturii – in fața judecatorilor. Procesul se desfașoara la Slatina. Mulți cred…

- Gheorge Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, și Ștefan Risipițeanu, barbatul reținut pentru c-ar fi violat-o pe Luiza Melencu, urmeaza sa fie puși de procurori fața-n fața, susține Antena3.Potrivit sursei citate, cei doi vor fi duși maine la sediul DIICOT. Contactat de Libertatea,…

- Gheorghe Dinca a recunoscut oficial ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra. Detaliile oribile marturisite de criminal dupa cinci luni de minciuni. Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au…

- Stefan Risipiceanu era "omul de casa" al lui Gheorghe Dinca. Fara domiciliu, fara familie, barbatul era printre putinii pe care presupusul criminal in serie de la Caracal il lasa sa intre in casa si chiar sa doarma in sopronul din curte. Cand a izbucnit scandalul, barbatul arestat miercuri, 27 noiembrie,…

- Avocatul monstrului din Caracal a recunoscut ceea ce se zvonea! Gheorghe Dinca a ucis-o in mod barbar pe Alexandra Maceșanu, nu cu o palma, așa cum declarase inițial.Conform noii declarații pe care a dat-o, miercuri, la DIICOT, Dinca a lovit-o continuu pe Alexandra, dand in ea ca intr-un sac…