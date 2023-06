Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI BREAKING NEWS ALERTA - Ministrul Educației: Peste 10.000 de profesori au renunțat la greva 12:38 2538 BREAKING NEWS Un lider sindical din Educație amenința, in timpul negocierilor: Nu ne vindem pe un voucher! Vom intra in istorie 12:35 2299 BREAKING NEWS Crima din Capitala. Mama fetiței gasita…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a organizat, in perioada martie mai 2023, Zilele Portilor Deschise, o campanie ampla de promovare a ofertei educationale, in care peste 1750 de liceeni din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi, Ialomita, Braila, Vrancea au vizitat cele 16 facultati din cadrul…

- Al-Nassr a ratat șansa de a ramane in cursa pentru titlu in Arabia Saudita. Formația pentru care evolueaza Cristiano Ronaldo a remizat in deplasare la Al-Ettifaq, scor 1-1 și a pierdut campionatul in fața celor de la Al-Ittihad.

- 22 de perchezitii au fost facute saptamana aceasta de politisti si parchetul antimafia pentru desfiintarea unei retele de distributie de droguri chiar in sistemul penitenciar. Descinderile au avut loc in trei puscarii din Galati, Giurgiu si Braila, dar si

- Pe amplasamentul pe care se va edifica investitia a functionat anterior Fabrica de Celuloza si Hartie Palas Constanta Parcul industrial ar trebui sa genereze un numar de minim 1.500 de locuri de munca In total, la finalizarea proiectului, acesta va pune la dispozitia rezidentilor spatii de inalta calitate,…

- Ultimul an al existenței regimului comunist in Romania, conform rapoartelor de la al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Roman, aducea una din cele mai importante realizari, de altfel unica in istorie. Romania socialista era singurul stat din lume care-și platea datoria externa. Pe de alta parte,…

- Klaus Iohannis merge la Buenos Aires, in prima vizita a unui președinte roman in Argentina in ultimii 30 de ani. Iohannis va discuta cu președintele Alberto Fernandez despre cooperarea economica dintre cele doua țari, dar și despre chestiuni de securitate.

- Romania ar fi urmat sa cunoasca in al noualea cincinal - 1991-1995, perioada „de aur”, cu cea mai mare dezvoltare economica si sociala, declara fostul dictator Nicolae Ceaușescu inainte cu doar o luna de revoluția care i-a adus sfarșitul și in care au murit, potrivit cifrelor oficiale, peste 1.000 de…