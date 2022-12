Messi a fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale 2022, dar, imediat dupa finala, au inceput controversele. Dupa ce a primit de medalia de aur, argentinianul aștepta sa ridice trofeul și sa se bucure alaturi de coechipierii sai, insa inainte a fost protagonistul unui moment inedit. Tamim bin Hamad Al Thani, emirul Qatarului, […] The post Ce reprezinta pelerina cu care Messi a fost imbracat de emirul Qatarului, dupa finala Cupei Mondiale 2022 first appeared on Ziarul National .