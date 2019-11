Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica Jr. a dezvaluit recent, cat de importanta este relația cu cei doi copii pe care ii are din relațiile precedente. Artistul petrece mult timp cu Violeta, fiica lui și a Andreei Marin, dar este apropiat și de Ștefan, baiatul cel mare. In prezent, Ștefan Banica este casatorit cu Lavinia Parva…

- Relatia intre Al Pacino si Robert De Niro (foto) este „magica”, a declarat emblematicul regizor american Martin Scorsese, cu cateva zile inainte de lansarea filmului „The Irishman”, relateaza sambata AF...

- Ștefan Banica și Andreea Marin au avut un mariaj de poveste, in urma caruia a rezultat o fetița care le-a implinit viețile. Cei doi au ales sa mearga pe drumuri separate, și-au spus adio, dar au continuata sa fie, amandoi, parinții fetiței careia i-au dat viața.

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr. au devenit parinții unui baiețel, in luna mai a acestui an. Așa cum au procedat și in cazul casatoriei dintre ei, același lucru s-a intamplat și in cazul botezului lui Alexandru, care a fost organizat in cea mai mare discreție, de catre cei doi artiști. Abia acum s-a…

- Andreea Marin, 44 de ani, are o relație de peste 2 ani cu Adrian Brancoveanu, 33 de ani, și momentan nu mai vrea sa auda de casatorie. “Locuim impreuna, e o relație care ne implinește pe amandoi. Suntem practic o familie”, a declarat Andreea Marin, scrie realitatea.net.

- Ștefan Banica Junior a fost surprins in ipostaze pline de tandrețe alaturi de actuala sa soție și de fiul lor, Alexandru. Ștefan Banica Junior a fost surprins duminica in ipostaze emoționante alaturi de fiul sau cel mic, Alexandru. Imaginile au fost surprinse in Capitala. Artistul a fost numai un zambet…

- Liviu Dragnea impreuna cu cei doi copii ai sai, Alexandra și Valentin, au primit interdicție de a intra pe teritoriul Statelor Unite din cauza actelor de corupție semnificative in care a fost implicat, a anunțat purtatorul de cuvant al secretarului de stat al SUA, Mike Pompeo, potrivit state.gov.Acest…